Les menhirs du plateau Lambert à pied Collobrières Var

Les menhirs du plateau Lambert à pied

Les menhirs du plateau Lambert à pied Départ Arrivée Ruines de Saint-Pons 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée de 10km vous plonge au cœur des paysages du Massif des Maures.

http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html +33 112

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English : The menhirs of the Lambert plateau on foot

This 10km hike plunges you into the heart of the Massif des Maures landscape.

Deutsch : Die Menhire des Lambert-Plateaus zu Fuß

Diese 10 km lange Wanderung führt Sie mitten in die Landschaft des Massif des Maures.

Italiano :

Questa escursione di 10 km vi immerge nel cuore del paesaggio del Massiccio dei Maures.

Español :

Esta excursión de 10 km le llevará al corazón del paisaje del Massif des Maures.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme