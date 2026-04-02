Les menhirs du plateau Lambert à pied Collobrières Var
Les menhirs du plateau Lambert à pied Collobrières Var vendredi 1 mai 2026.
Les menhirs du plateau Lambert à pied
Les menhirs du plateau Lambert à pied Départ Arrivée Ruines de Saint-Pons 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Cette randonnée de 10km vous plonge au cœur des paysages du Massif des Maures.
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html +33 112
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English : The menhirs of the Lambert plateau on foot
This 10km hike plunges you into the heart of the Massif des Maures landscape.
Deutsch : Die Menhire des Lambert-Plateaus zu Fuß
Diese 10 km lange Wanderung führt Sie mitten in die Landschaft des Massif des Maures.
Italiano :
Questa escursione di 10 km vi immerge nel cuore del paesaggio del Massiccio dei Maures.
Español :
Esta excursión de 10 km le llevará al corazón del paisaje del Massif des Maures.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme
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