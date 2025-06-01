Sentier botanique Collobrières Var

Sentier botanique Collobrières Var vendredi 1 août 2025.

Sentier botanique

Sentier botanique Eglise Saint Pons 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Découverte du patrimoine naturel et culturel de Collobrières, à travers une petite boucle de randonnée située dans le massif des Maures.

https://www.mpmtourisme.com/ +33 4 94 48 08 00

English : Botanical trail

Discover the natural and cultural heritage of Collobrières on a short loop hike in the Maures massif.

Deutsch : Botanischer Pfad

Entdecken Sie das Natur- und Kulturerbe von Collobrières auf einem kleinen Rundwanderweg, der im Massif des Maures liegt.

Italiano :

Scoprite il patrimonio naturale e culturale di Collobrières con una breve escursione ad anello nel massiccio dei Maures.

Español : Sentier botanique

Descubra el patrimonio natural y cultural de Collobrières en un corto circuito a pie por el macizo de Maures.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme