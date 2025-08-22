Balades à roulettes® Lac de Frace 1km Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Balades à roulettes® Lac de Frace 1km

Balades à roulettes® Lac de Frace 1km Route aux Moines 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La balade à roulettes® permet de proposer un itinéraire accessible aux personnes en situation de handicap, poussettes, ou aux enfants munis de tricycle, trottinette ou draisienne grâce à des parcours faciles d’accès et sans danger.

English :

The Balade à Roulettes® offers a route that’s accessible to people with disabilities, strollers and children with tricycles, scooters or walking bikes, thanks to its easy-to-access, safe routes.

Deutsch :

Der Rollenspaziergang® bietet dank leicht zugänglicher und ungefährlicher Strecken eine für Menschen mit Behinderungen, Kinderwagen oder Kinder mit Dreirad, Tretroller oder Draisine zugängliche Route.

Italiano :

La Balade à Roulettes® offre un percorso accessibile alle persone con disabilità, ai passeggini e ai bambini con tricicli, monopattini o biciclette draisienne, grazie a percorsi sicuri e di facile accesso.

Español :

La Balade à Roulettes® ofrece un recorrido accesible para personas con discapacidad, cochecitos de niños y niños con triciclos, patinetes o bicicletas draisienne, gracias a sus rutas de fácil acceso y seguras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme