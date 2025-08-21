Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km

Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km Route aux Moines 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade le long du lac de Frace accessible aux fauteuils roulants, poussettes, draisiennes des enfants….

Un autre itinéraire plus court d’1 km est également disponible.

English :

Walk along Lac de Frace accessible to wheelchairs, baby carriages and children’s bikes….

A shorter 1 km itinerary is also available.

Deutsch :

Spaziergang entlang des Lac de Frace für Rollstühle, Kinderwagen und Kinderdraisinen geeignet…..

Eine weitere kürzere Route von 1 km ist ebenfalls verfügbar.

Italiano :

Passeggiata lungo il Lac de Frace accessibile a sedie a rotelle, passeggini e biciclette per bambini….

È disponibile anche un percorso più breve di 1 km.

Español :

Paseo por el Lac de Frace accesible para sillas de ruedas, cochecitos y bicicletas para niños….

También hay disponible una ruta más corta de 1 km.

