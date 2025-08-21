Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km
Balades à roulettes® Lac de Frace 2,3km Route aux Moines 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Balade le long du lac de Frace accessible aux fauteuils roulants, poussettes, draisiennes des enfants….
Un autre itinéraire plus court d’1 km est également disponible.
https://charente-maritime.ffrandonnee.fr/
English :
Walk along Lac de Frace accessible to wheelchairs, baby carriages and children’s bikes….
A shorter 1 km itinerary is also available.
Deutsch :
Spaziergang entlang des Lac de Frace für Rollstühle, Kinderwagen und Kinderdraisinen geeignet…..
Eine weitere kürzere Route von 1 km ist ebenfalls verfügbar.
Italiano :
Passeggiata lungo il Lac de Frace accessibile a sedie a rotelle, passeggini e biciclette per bambini….
È disponibile anche un percorso più breve di 1 km.
Español :
Paseo por el Lac de Frace accesible para sillas de ruedas, cochecitos y bicicletas para niños….
También hay disponible una ruta más corta de 1 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme