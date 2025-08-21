Circuit randonnée lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Circuit randonnée lac de Frace
A 18km à l’est de la Rochelle, près du bourg d’Aigrefeuille, le lac de Frace est une zone verte appréciée de tous pêcheurs, promeneurs et autres amoureux de la nature.
http://www.aunis-sud.fr/ +33 5 46 07 22 33
English :
18km east of La Rochelle, near the village of Aigrefeuille, the Lac de Frace is a green zone appreciated by anglers, walkers and other nature lovers.
Deutsch :
18 km östlich von La Rochelle, in der Nähe des Städtchens Aigrefeuille, ist der Lac de Frace eine Grünzone, die von allen geschätzt wird: Anglern, Spaziergängern und anderen Naturliebhabern.
Italiano :
A 18 km a est di La Rochelle, vicino alla città mercato di Aigrefeuille, il Lac de Frace è un’area verde apprezzata da pescatori, escursionisti e altri amanti della natura.
Español :
A 18 km al este de La Rochelle, cerca de Aigrefeuille, el lago de Frace es una zona verde muy frecuentada por pescadores, senderistas y amantes de la naturaleza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme