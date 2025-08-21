Circuit randonnée lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Circuit randonnée lac de Frace

A 18km à l’est de la Rochelle, près du bourg d’Aigrefeuille, le lac de Frace est une zone verte appréciée de tous pêcheurs, promeneurs et autres amoureux de la nature.

18km east of La Rochelle, near the village of Aigrefeuille, the Lac de Frace is a green zone appreciated by anglers, walkers and other nature lovers.

18 km östlich von La Rochelle, in der Nähe des Städtchens Aigrefeuille, ist der Lac de Frace eine Grünzone, die von allen geschätzt wird: Anglern, Spaziergängern und anderen Naturliebhabern.

A 18 km a est di La Rochelle, vicino alla città mercato di Aigrefeuille, il Lac de Frace è un’area verde apprezzata da pescatori, escursionisti e altri amanti della natura.

A 18 km al este de La Rochelle, cerca de Aigrefeuille, el lago de Frace es una zona verde muy frecuentada por pescadores, senderistas y amantes de la naturaleza.

