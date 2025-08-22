Circuit Vélo De la ville au Lac Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Circuit Vélo De la ville au Lac Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit Vélo De la ville au Lac Planimètre sur le parking du cimetière 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le circuit de la Ville au Lac vous propose un parcours longeant le Lac de Frace ainsi que de nombreux édifices au cours des villages traversés.
https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33
English :
The Ville au Lac tour takes you along the shores of Lac de Frace and past numerous buildings in the villages you pass through.
Deutsch :
Die Route La Ville au Lac führt Sie entlang des Lac de Frace und an zahlreichen Gebäuden in den durchquerten Dörfern vorbei.
Italiano :
Il sentiero Ville au Lac segue le rive del Lac de Frace e comprende molti degli edifici dei villaggi che attraversa.
Español :
El sendero Ville au Lac sigue las orillas del lago de Frace y recorre muchos de los edificios de los pueblos que atraviesa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme