Circuit Vélo De la ville au Lac Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Circuit Vélo De la ville au Lac

Circuit Vélo De la ville au Lac Planimètre sur le parking du cimetière 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit de la Ville au Lac vous propose un parcours longeant le Lac de Frace ainsi que de nombreux édifices au cours des villages traversés.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Ville au Lac tour takes you along the shores of Lac de Frace and past numerous buildings in the villages you pass through.

Deutsch :

Die Route La Ville au Lac führt Sie entlang des Lac de Frace und an zahlreichen Gebäuden in den durchquerten Dörfern vorbei.

Italiano :

Il sentiero Ville au Lac segue le rive del Lac de Frace e comprende molti degli edifici dei villaggi che attraversa.

Español :

El sendero Ville au Lac sigue las orillas del lago de Frace y recorre muchos de los edificios de los pueblos que atraviesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme