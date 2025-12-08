Barrage du Châtelot Villers-le-Lac Doubs
Entre parois de rochers escarpées, venez découvrir le spectaculaire barrage du Châtelot.
English :
Between steep rock faces, discover the spectacular Châtelot dam.
Deutsch :
Zwischen steilen Felswänden entdecken Sie den spektakulären Staudamm von Châtelot.
Italiano :
Tra ripide pareti rocciose, venite a scoprire la spettacolare diga di Châtelot.
Español :
Entre escarpadas paredes rocosas, venga a descubrir el espectacular embalse de Châtelot.
