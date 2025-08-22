Base de Canoë Kayak Lo Capial Saint-Juéry Tarn
Base de Canoë Kayak Lo Capial Saint-Juéry Tarn vendredi 1 mai 2026.
Base de Canoë Kayak Lo Capial
Base de Canoë Kayak Lo Capial Chemin de la plage 81160 Saint-Juéry Tarn Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Profitez d’un moment de détente en famille, en groupe ou entre amis en pratiquant le canoë-kayak dans notre base nautique près d’Albi, entouré de professionnels assurant votre sécurité.
https://www.locapial.org/canoe-kayak/ +33 5 63 45 19 49
English : Base de Canoë Kayak Lo Capial
Canoeing and kayaking, a historic activity at the base, are very popular. With approximately 40 boats available, it is essential to book your boat in advance! Half and full day trips are available.
Deutsch :
Genießen Sie einen Moment der Entspannung mit der Familie, in der Gruppe oder mit Freunden beim Kanufahren in unserem Wassersportzentrum in der Nähe von Albi, umgeben von Fachleuten, die für Ihre Sicherheit sorgen.
Italiano :
Godetevi un momento di relax con la famiglia, il gruppo o gli amici in canoa o in kayak nella nostra base vicino ad Albi, circondati da professionisti per garantire la vostra sicurezza.
Español :
Disfrute de un momento de relax con su familia, grupo o amigos practicando piragüismo o kayak en nuestra base cerca de Albi, rodeado de profesionales para garantizar su seguridad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme