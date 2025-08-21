Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2 Aubeterre-sur-Dronne Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2 16390 Aubeterre-sur-Dronne Charente Nouvelle-Aquitaine

Enfilez votre sac à dos, enfourchez votre vélo et partez à la découverte de l’un des Plus Beaux Village de France . Vous tomberez sous le charme de son église souterraine et de ses panoramas époustouflants sur la Vallée de la Dronne.

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2

Put on your backpack, get on your bike and set off to discover one of the most beautiful villages in France . You’ll fall under the spell of its monolithic church, carved out of the rock, and its amazing views over the Dronne Valley.

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2

Packen Sie Ihren Rucksack, schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und erkunden Sie eines der Schönsten Dörfer Frankreichs . Sie werden sich in die unterirdische Kirche und die atemberaubende Aussicht auf das Dronne-Tal verlieben.

Italiano :

Indossate lo zaino, salite in bicicletta e partite alla scoperta di uno dei Villaggi più belli di Francia . Vi lascerete incantare dalla sua chiesa sotterranea e dai panorami mozzafiato sulla Valle del Dronne.

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°2

Ponte la mochila, súbete a la bicicleta y sal a descubrir uno de los Pueblos más bonitos de Francia . Déjate seducir por su iglesia subterránea y las impresionantes vistas del valle del Dronne.

