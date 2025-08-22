Chemin de Harrison Barker Dronne Aubeterre-sur-Dronne Charente

Chemin de Harrison Barker Dronne

Chemin de Harrison Barker Dronne Place du champ de foire 16390 Aubeterre-sur-Dronne Charente Nouvelle-Aquitaine

Le chemin Barker Dronne vous plonge dans les pas d’un voyageur anglais du XIX. Cet itinéraire de 90km débute à Aubeterre sur Dronne et se termine à Brantôme. Il traverse la vallée de la Dronne par de charmants villages avec ses moulins et églises romanes.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English :

The Barker Dronne trail follows in the footsteps of a 19th-century English traveler. This 90km itinerary starts in Aubeterre sur Dronne and ends in Brantôme. It crosses the Dronne valley, passing through charming villages with their mills and Romanesque churches.

Deutsch :

Der Barker Dronne-Weg führt Sie in die Fußstapfen eines englischen Reisenden aus dem 19. Jahrhunderts. Dieser 90 km lange Weg beginnt in Aubeterre sur Dronne und endet in Brantôme. Er führt durch das Tal der Dronne durch charmante Dörfer mit ihren Mühlen und romanischen Kirchen.

Italiano :

Il sentiero Barker Dronne segue le orme di un viaggiatore inglese del XIX secolo. Questo percorso di 90 km inizia a Aubeterre sur Dronne e termina a Brantôme. Attraversa la valle della Dronne, passando per incantevoli villaggi con mulini e chiese romaniche.

Español :

El sendero Barker Dronne sigue las huellas de un viajero inglés del siglo XIX. Esta ruta de 90 km comienza en Aubeterre sur Dronne y termina en Brantôme. Atraviesa el valle del Dronne, pasando por encantadores pueblos con sus molinos e iglesias románicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme