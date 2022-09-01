Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°4 Aubeterre-sur-Dronne Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°4 16390 Aubeterre-sur-Dronne Charente Nouvelle-Aquitaine

Sans aucun doute, un parcours VTT incontournable, mais aussi l’un des plus durs du Sud Charente ! Venez visiter le village d’Aubeterre-sur-Dronne, classé « Plus Beau Village de France » et arpenter les plaines alentour pour une balade enchantée.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°4

Without a doubt, an unmissable mountain bike tour, but also one of the hardest in the South Charente! Come and visit the village of Aubeterre-sur-Dronne, classified as the « Most Beautiful Village in France » and ride through the surrounding plains for an enchanting experience.

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°4

Zweifellos eine unumgängliche Mountainbike-Strecke, aber auch eine der härtesten im Süden der Charente! Besuchen Sie das Dorf Aubeterre-sur-Dronne, das als « Schönstes Dorf Frankreichs » klassifiziert wurde, und durchstreifen Sie die umliegenden Ebenen auf einer zauberhaften Fahrt.

Italiano :

Si tratta indubbiamente di un percorso in mountain bike da non perdere, ma anche di uno dei più difficili della Charente meridionale! Venite a visitare il villaggio di Aubeterre-sur-Dronne, annoverato tra i « Villaggi più belli di Francia », e a percorrere le pianure circostanti per una pedalata incantevole.

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°4

Se trata, sin duda, de una ruta BTT ineludible, pero también de una de las más duras de la Charente meridional Venga a visitar el pueblo de Aubeterre-sur-Dronne, catalogado como uno de los « Pueblos más bonitos de Francia », y recorra las llanuras de los alrededores para disfrutar de un paseo encantador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-01 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme