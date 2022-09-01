Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°5 Aubeterre-sur-Dronne Charente

Venez vous oxygéner au milieu d’une nature luxuriante et découvrez toute la diversité et le relief des paysages Sud Charentais. Prenez garde toutefois à ne pas sous-estimer ce parcours. Il nécessite un bon coup de pédale !

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°5

Come and get some fresh air in the middle of a luxuriant nature and discover all the diversity and the relief of the South Charente landscapes. Be careful not to underestimate this route. It requires a good pedal stroke!

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°5

Erfrischen Sie sich inmitten einer üppigen Natur und entdecken Sie die ganze Vielfalt und das Relief der Landschaften der Süd-Charente. Achten Sie jedoch darauf, diese Strecke nicht zu unterschätzen. Sie erfordert einen guten Tritt in die Pedale!

Italiano :

Prendete un po’ d’aria fresca in mezzo a una campagna lussureggiante e scoprite la diversità e il rilievo dei paesaggi della Charente meridionale. Ma attenzione a non sottovalutare questo percorso. Richiede una buona pedalata!

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°5

Respire aire puro en medio de una campiña exuberante y descubra la diversidad y el relieve de los paisajes del sur de Charente. Pero cuidado, no subestime esta ruta. ¡Requiere un buen golpe de pedal!

