Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8 Rouffiac Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8 Saint-Martial 16210 Rouffiac Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit, pour vététiste confirmé, vous permettra de cheminer dans la campagne Sud charentaise, à travers plaines cultivées, forêts et bosquets. Venez admirer la Vallée de la Nizonne et traversez des villages pittoresques de la région.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 98 57 18

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8

This circuit for experienced mountain bikers will take you through the southern Charente countryside, through cultivated plains, forests and copses. Come and admire the Nizonne Valley and ride through the picturesque villages of our region.

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8

Diese Tour für erfahrene Mountainbiker führt Sie durch die Landschaft der Süd-Charente, durch bewirtschaftete Ebenen, Wälder und Haine. Bewundern Sie das Tal der Nizonne und fahren Sie durch die malerischen Dörfer der Region.

Italiano :

Questo tour, per mountain biker esperti, vi condurrà nella campagna della Charente meridionale, attraverso pianure coltivate, foreste e boschetti. Ammirerete la valle della Nizonne e attraverserete alcuni villaggi pittoreschi della regione.

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°8

Este recorrido, para ciclistas de montaña experimentados, le llevará por la campiña del sur de Charente, a través de llanuras cultivadas, bosques y bosquecillos. Venga a admirar el valle del Nizonne y pase por algunos de los pintorescos pueblos de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme