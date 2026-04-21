Rouffiac

Marche et course à pied du brin d’aillet

Place de la Mairie Rouffiac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Circuits de marche et de course à pied suivis d’un casse-croûte charentais à l’arrivée. Réservation obligatoire.

Proposé par la Team HTR

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Place de la Mairie Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 43 16

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English :

Walking and running circuits followed by a Charentais snack at the finish. Reservations required.

Proposed by Team HTR

L’événement Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge