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Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac

Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 17800 Rouffiac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 6 6 6

Rouffiac

Marche et course à pied du brin d’aillet

Place de la Mairie Rouffiac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Circuits de marche et de course à pied suivis d’un casse-croûte charentais à l’arrivée. Réservation obligatoire.
Proposé par la Team HTR
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Place de la Mairie Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 43 16 

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English :

Walking and running circuits followed by a Charentais snack at the finish. Reservations required.
Proposed by Team HTR

L’événement Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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