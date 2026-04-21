Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac
Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac vendredi 1 mai 2026.
Rouffiac
Marche et course à pied du brin d’aillet
Place de la Mairie Rouffiac Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Circuits de marche et de course à pied suivis d’un casse-croûte charentais à l’arrivée. Réservation obligatoire.
Proposé par la Team HTR
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Place de la Mairie Rouffiac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 43 16
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English :
Walking and running circuits followed by a Charentais snack at the finish. Reservations required.
Proposed by Team HTR
L’événement Marche et course à pied du brin d’aillet Rouffiac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge