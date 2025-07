Base VTT sud du Perche Les ocres de la Mutte C18 Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Les ocres de la Mutte C18 41170 Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Ce circuit VTT au départ de Sargé-sur-Braye vous emmène pour une escapade culturelle et nature. Traversez les hameaux en longeant champs ouverts, forêts ombragées et petites routes sinueuses. Découvrez le charme du Château des Radrets et profitez de vues dégagées sur les vallons du Perche.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

This mountain bike trail from Sargé-sur-Braye takes you on a cultural and natural escapade. Pass through hamlets, past open fields, shady forests and winding lanes. Discover the charm of the Château des Radrets and enjoy unobstructed views over the Perche valleys.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour ab Sargé-sur-Braye nimmt Sie mit auf einen Ausflug in die Kultur und Natur. Durchqueren Sie die Weiler entlang offener Felder, schattiger Wälder und kleiner kurviger Straßen. Entdecken Sie den Charme des Château des Radrets und genießen Sie den freien Blick auf die Täler des

Italiano :

Questo percorso in mountain bike da Sargé-sur-Braye vi porterà in un’avventura culturale e naturale. Attraversate borghi, campi aperti, boschi ombrosi e stradine tortuose. Scoprite il fascino dello Château des Radrets e godete di una vista ininterrotta sulle valli del Perche.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña desde Sargé-sur-Braye le llevará en una escapada cultural y natural. Atraviese aldeas, campos abiertos, bosques umbríos y senderos serpenteantes. Descubra el encanto del Château des Radrets y disfrute de unas vistas ininterrumpidas de los valles de Perche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-13 par SIT Centre-Val de Loire