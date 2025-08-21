Entre bocage et roussard… à VTT Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Entre bocage et roussard C0 En VTT

Base VTT sud du Perche Entre bocage et roussard C0 41170 Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Vaste itinéraire au coeur du Perche vendômois, alliant patrimoine naturel et historique.

Deux départs possibles sur ce circuit qui peut se faire en étapes et qui met l’accent sur les aspects typiques de ce territoire en matière de biodiversité et d’architecture.

English : Entre bocage et Roussard VTT

If you wish to take a stroll in the countryside, guides are available.

Deutsch :

Ausgedehnte Route im Herzen des Perche vendômois, die natürliches und historisches Erbe miteinander verbindet.

Zwei mögliche Abfahrten auf dieser Route, die auch in Etappen absolviert werden kann und die typischen Aspekte dieser Gegend in Bezug auf Biodiversität und Architektur hervorhebt.

Italiano :

Un vasto itinerario nel cuore del Perche vendômois, che unisce patrimonio naturale e storico.

Due sono le possibili partenze di questo tour, che può essere effettuato a tappe e che si concentra sugli aspetti tipici di quest’area in termini di biodiversità e architettura.

Español :

Un amplio itinerario en el corazón del Perche vendômois, que combina el patrimonio natural y el histórico.

Hay dos salidas posibles en este recorrido, que puede hacerse por etapas y que se centra en los aspectos típicos de esta zona en términos de biodiversidad y arquitectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire