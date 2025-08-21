Entre bocage et roussard… en attelage Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher

Entre bocage et roussard… en attelage A cheval

Entre bocage et roussard… en attelage Sargé-sur-Braye 41170 Sargé-sur-Braye Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Au cœur du Perche-Vendômois, ce circuit de 41 kms propose une randonnée équestre dans un environnement authentique et préservé, dont le paysage typique est composé du patrimoine naturel bocager et du bâti en grès-roussard .

N’hésitez plus à découvrir cette belle région par étapes !

English :

In the heart of the Perche-Vendômois, this 41 kms circuit offers horse riding in an authentic and preserved environment, whose typical landscape is composed of the natural heritage of the bocage and the red sandstone buildings.

Don’t hesitate to discover this beautiful region by stages!

Deutsch :

Im Herzen des Perche-Vendômois bietet diese 41 km lange Strecke eine Reittour in einer authentischen und geschützten Umgebung, deren typische Landschaft sich aus dem Naturerbe der Heckenlandschaft und den Gebäuden aus Sandstein-Roussard zusammensetzt.

Zögern Sie nicht länger und entdecken Sie die

Italiano :

Nel cuore del Perche-Vendômois, questo circuito di 41 km offre una passeggiata a cavallo in un ambiente autentico e preservato, il cui paesaggio tipico è costituito dal patrimonio naturale della siepe e dalle costruzioni in arenaria-roussard .

Non esitate a scoprire questa splendida regione a tapp

Español :

En el corazón del Perche-Vendômois, este circuito de 41 km ofrece un paseo a caballo en un entorno auténtico y preservado, cuyo paisaje típico está formado por el patrimonio natural de los setos y las construcciones sandstone-roussard .

No dude en descubrir esta hermosa región por etapas

