Beauvais à Ferrières-en-Bray Beauvais Oise

Durée : 360 Distance : 26000.0 Tarif :

Cette voie a été aménagée sur un ancien délaissé ferroviaire. Elle offre un bel espace de loisirs, des portes de Beauvais aux bocages et prairies humides du Pays de Bray puis de la Normandie.

L’itinéraire longe la rivière le Thérain, les bâtiments construits après-guerre laisse entr’apercevoir la cathédrale Saint-Pierre, chef d’œuvre gothique inachevé avant de rejoindre l’Avelon, ses petits ponts et ses anciens moulins puis le parc d’attractions de Saint-Paul.

Le parcours propose ensuite des paysages variés et bucoliques étangs, belles fermes ou maisonnettes qui rappellent que la Normandie est toute proche. De nombreuses trouées à travers les rideaux d’arbres et arbustes laissent apparaître des champs et pâtures aux couleurs variées.

A l’Ouest de Lachapelle-aux-Pots, les accotements sont boisés et beaucoup plus ombragés. A Saint-Germer-de-Fly, la voie verte quitte l’Oise pour rejoindre la Seine-Maritime.

English : Beauvais à Ferrières-en-Bray

This route was built on a former railway sidetrack. It offers a beautiful recreational area, from the gates of Beauvais to the hedged farmland and wet meadows of the Pays de Bray and then Normandy.

The route follows the banks of the Thérain river, past post-war buildings and glimpses of Saint-Pierre cathedral, an unfinished Gothic masterpiece, before joining the Avelon river, its small bridges and ancient mills, and the Saint-Paul amusement park.

The route then offers a variety of bucolic landscapes: ponds, beautiful farms and small houses that remind us that Normandy is close at hand. Numerous gaps through the curtains of trees and shrubs reveal fields and pastures of varied colors.

To the west of Lachapelle-aux-Pots, the verges are wooded and much shadier. At Saint-Germer-de-Fly, the greenway leaves the Oise to join the Seine-Maritime.

Deutsch : Beauvais à Ferrières-en-Bray

Dieser Weg wurde auf einem ehemaligen Bahndamm angelegt. Er bietet ein schönes Freizeitgebiet von den Toren Beauvais’ bis zu den Bocages und Feuchtwiesen des Pays de Bray und später der Normandie.

Die Route verläuft entlang des Flusses Thérain, vorbei an Nachkriegsbauten und der Kathedrale Saint-Pierre, einem unvollendeten Meisterwerk der Gotik.

Die Strecke führt durch abwechslungsreiche und ländliche Landschaften: Teiche, schöne Bauernhöfe oder kleine Häuser, die daran erinnern, dass die Normandie ganz in der Nähe liegt. Zahlreiche Lücken durch die Vorhänge aus Bäumen und Sträuchern geben den Blick auf Felder und Weiden mit unterschiedlichen Farben frei.

Im Westen von Lachapelle-aux-Pots sind die Straßenränder bewaldet und viel schattiger. In Saint-Germer-de-Fly verlässt der Grüne Weg die Oise und erreicht die Seine-Maritime.

Italiano :

Questo percorso è stato costruito su un ex binario laterale della ferrovia. Offre una bella zona per il tempo libero, dalle porte di Beauvais ai campi coltivati con siepi e ai prati umidi del Pays de Bray e poi della Normandia.

Il percorso costeggia il fiume Thérain, con uno sguardo agli edifici del dopoguerra e alla Cattedrale di Saint-Pierre, capolavoro gotico incompiuto, prima di confluire nel fiume Avelon, con i suoi ponticelli e i vecchi mulini, e nel parco divertimenti di Saint-Paul.

Il percorso si snoda poi in una varietà di paesaggi bucolici: stagni, belle fattorie e piccole case che ricordano che la Normandia è vicina. Numerosi squarci tra le cortine di alberi e arbusti rivelano campi e pascoli colorati.

A ovest di Lachapelle-aux-Pots, i bordi sono boscosi e molto più ombreggiati. A Saint-Germer-de-Fly, la greenway lascia l’Oise per unirsi alla Seine-Maritime.

Español : Beauvais à Ferrières-en-Bray

Este itinerario se construyó sobre una antigua vía férrea. Ofrece un hermoso espacio de ocio, desde las puertas de Beauvais hasta las tierras de labranza con setos y los prados húmedos del Pays de Bray y luego Normandía.

El itinerario bordea el río Thérain, con un atisbo de edificios de la posguerra y la catedral de Saint-Pierre, obra maestra del gótico inacabada, antes de unirse al río Avelon, sus pequeños puentes y antiguos molinos, y el parque de atracciones de Saint-Paul.

A continuación, la ruta recorre diversos paisajes bucólicos: estanques, hermosas granjas y casitas que recuerdan la proximidad de Normandía. Numerosos resquicios entre las cortinas de árboles y arbustos revelan coloridos campos y pastos.

Al oeste de Lachapelle-aux-Pots, los arcenes son boscosos y mucho más sombríos. En Saint-Germer-de-Fly, la vía verde abandona el Oise para unirse al Sena Marítimo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par SIM Hauts-de-France