Benjamin Rabier Autour de Luçay A pieds

Benjamin Rabier Autour de Luçay 36360 Luçay-le-Mâle Indre Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15500.0 Tarif :

Le domaine de Lucius a inspiré Luçay. Mal provient de la brutalité du propriétaire à moins que ce ne soit la terre peu productive ; les temps ont heureusement bien changé. Et, le circuit donne à découvrir différents éléments majeurs du patrimoine église, musée de la pierre à fusil et forteresse.

http://www.valencay-tourisme.fr/ +33 2 54 40 43 31

English :

The Lucius estate inspired Luçay. It was a bad idea because of the brutality of the owner or because the land was not very productive; fortunately, times have changed. And, the circuit gives to discover various major elements of the inheritance: church, museum of the stone with rifle and fortress.

Deutsch :

Das Anwesen von Lucius inspirierte Luçay. Mal kommt von der Brutalität des Besitzers, es sei denn, es ist das wenig ertragreiche Land; die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert. Und, der Rundgang bietet die Möglichkeit, verschiedene wichtige Elemente des Kulturerbes zu entdecken: Kirche, Muse

Italiano :

La tenuta Lucius ha ispirato Luçay. Era una cattiva idea a causa della brutalità del proprietario o perché la terra non era molto produttiva; fortunatamente, i tempi sono cambiati. Inoltre, il circuito permette di scoprire i vari elementi principali dell’eredità: chiesa, museo della pietra con fuci

Español :

La finca Lucius inspiró a Luçay. Era una mala idea por la brutalidad del propietario o porque la tierra no era muy productiva; afortunadamente, los tiempos han cambiado. Y, el circuito da para descubrir varios elementos mayores de la herencia: iglesia, museo de la piedra con fusil y fortaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par SIT Centre-Val de Loire