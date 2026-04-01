Luçay-le-Mâle

Marché de Printemps

Village Retraite Espoir Soleil Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Cette journée conviviale proposera une vente de fleurs et plants, la présence d’exposants (créateurs, producteurs, commerçants), ainsi qu’un atelier créatif (sur casquette) et un rallye d’énigmes pour petits et grands.

Une tombola et la visite du pavillons découverte viendront compléter les animations. Deux temps forts rythmeront la journée avec Lectures à voix haute en lien avec l’association 6e Sens à 11h00 et 14h30. Exposition des artistes du Village également à découvrir. Restauration et buvette seront disponibles sur place pour profiter pleinement de ce moment de partage et soutenir l’association. .

Village Retraite Espoir Soleil Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 97 espoir-soleil@orange.fr

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English :

Market of local producers and artisans.

L’événement Marché de Printemps Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay