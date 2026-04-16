Luçay-le-Mâle

Sortie nature Reconnaître et recenser les oiseaux nicheurs

Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 09:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Au cours d’une marche, votre guide vous initiera à l’identification des espèces communes d’oiseaux.

Fort de cette expérience, il fait sera possible de verser vos futures observations dans une base de données naturalistes afin de participer au suivi scientifique de la populations d’oiseaux. Sortie en extérieur. Les lieux de rendez-vous vous seront communiqués par email à la suite de votre inscription. 5 .

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a walk, your guide will introduce you to the identification of common bird species.

L’événement Sortie nature Reconnaître et recenser les oiseaux nicheurs Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Valençay