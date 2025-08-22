Benjamin Rabier De l’étang au bois de Luçay A pieds

Benjamin Rabier De l’étang au bois de Luçay La Foulquetière 36360 Luçay-le-Mâle Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8800.0 Tarif :

Point de départ de ce circuit et arrêt du Train touristique du Bas-Berry, l’étang de la Foulquetière présente des attraits certains pour les amateurs de baignade et les pécheurs de carpes. Le cheminement à travers la foret de gâtine présente les charmes d’une campagne quelque peu vallonnée.

http://www.valencay-tourisme.fr/ +33 2 54 40 43 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting point of this circuit and stop of the tourist train of Bas-Berry, the pond of Foulquetière presents certain attractions for the amateurs of bathing and the carp fishermen. The path through the forest of gâtine presents the charms of a somewhat undulating countryside.

Deutsch :

Der Étang de la Foulquetière, Ausgangspunkt dieses Rundwegs und Haltestelle des Touristenzugs Bas-Berry, bietet Badefreunden und Karpfenanglern gleichermaßen Attraktionen. Der Weg durch den Foret de Gâtine bietet die Reize einer etwas hügeligen Landschaft.

Italiano :

Punto di partenza di questo tour e tappa del treno turistico Bas-Berry, lo stagno di Foulquetière è un’attrattiva per i nuotatori e i pescatori di carpe. Il percorso attraverso la foresta di Gâtine offre il fascino di un paesaggio un po’ ondulato.

Español :

Punto de partida de este recorrido y parada del tren turístico de Bas-Berry, el estanque de la Foulquetière es una atracción segura para los bañistas y los pescadores de carpas. El recorrido por el bosque de Gâtine ofrece los encantos de un paisaje algo ondulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par SIT Centre-Val de Loire