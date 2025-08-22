Besançon Pass Tourisme Besançon Doubs
Besançon Pass Tourisme (Hôtel de Ville) 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Un PASS bus&tram voyages à volonté, à partir de la première validation, pendant 24, 48 ou 72h ! Contient l’entrée dans les 4 sites incontournables de Besançon la Citadelle*, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, la Maison Victor Hugo et le Musée du Temps (pendant 24, 48 ou 72h)
http://www.besancon-tourisme.com/ +33 3 81 80 92 55
English :
A bus&tram PASS: unlimited travel, from the first validation, for 24, 48 or 72 hours! Includes admission to the 4 must-see sites in Besançon: the Citadel*, the Museum of Fine Arts and Archaeology, the Victor Hugo House and the Museum of Time (for 24, 48 or 72 hours)
Deutsch :
Ein Bus&Tram-PASS: Fahrten nach Belieben, ab der ersten Entwertung, 24, 48 oder 72 Stunden lang! Enthält den Eintritt zu den 4 unumgänglichen Sehenswürdigkeiten von Besançon: die Zitadelle*, das Museum der Schönen Künste und der Archäologie, das Victor-Hugo-Haus und das Zeitmuseum (während 24, 48 oder 72 Stunden)
Italiano :
Un PASS bus&tram: viaggi illimitati, dalla prima convalida, per 24, 48 o 72 ore! Include l’ingresso ai 4 siti imperdibili di Besançon: la Cittadella*, il Museo di Belle Arti e Archeologia, la Casa Victor Hugo e il Museo del Tempo (per 24, 48 o 72 ore)
Español :
Un bus&tram PASS: ¡viajes ilimitados, desde la primera validación, durante 24, 48 o 72 horas! Incluye la entrada a los 4 lugares imprescindibles de Besançon: la Ciudadela*, el Museo de Bellas Artes y Arqueología, la Casa de Victor Hugo y el Museo del Tiempo (durante 24, 48 o 72 horas)
