Bibracte Alésia Glux-en-Glenne Nièvre

Bibracte Alésia En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Bibracte Alésia 58370 Glux-en-Glenne Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 120000.0

120 km à faire, à cheval, à pied ou en VTT par les chemins de l’histoire. Cet itinéraire part de Bibracte pour rejoindre Alésia sur les pas de Vercingétorix.

English :

120 km to do, on horseback, on foot or by mountain bike along the paths of history. This itinerary starts from Bibracte to join Alesia on the steps of Vercingetorix.

Deutsch :

120 km zu Pferd, zu Fuß oder mit dem Mountainbike auf den Wegen der Geschichte. Diese Route beginnt in Bibracte und führt auf den Spuren von Vercingetorix nach Alesia.

Italiano :

120 km da percorrere a cavallo, a piedi o in mountain bike lungo i sentieri della storia. Questo itinerario parte da Bibracte per raggiungere Alesia sulle tracce di Vercingetorige.

Español :

120 km para hacer, a caballo, a pie o en bicicleta de montaña por los caminos de la historia. Este itinerario parte de Bibracte para llegar a Alesia tras las huellas de Vercingetórix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data