Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, sur les pas des savonniers Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, sur les pas des savonniers

Bouches-du-Rhône en Paysages Salon-de-Provence, sur les pas des savonniers Gare SNCF 13300 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 60 Distance : 3300.0 Tarif :

Le sentier Sur les pas des savonniers vous permet d’admirer ces demeures, dont la grandeur est soulignée par une végétation riche et dense, au cœur des jardins et parcs associés.

+33 4 90 56 27 60

English :

The trail In the footsteps of the soap makers allows you to admire these residences, whose grandeur is underlined by a rich and dense vegetation, in the heart of the associated gardens and parks.

Deutsch :

Auf dem Pfad Sur les pas des savonniers (Auf den Spuren der Seifensieder) können Sie diese Herrenhäuser, deren Erhabenheit durch eine reiche und dichte Vegetation unterstrichen wird, inmitten der dazugehörigen Gärten und Parks bewundern.

Italiano :

Il percorso Sulle orme dei saponari permette di ammirare queste residenze, la cui imponenza è sottolineata da una ricca e fitta vegetazione, nel cuore dei giardini e dei parchi associati.

Español :

El sendero Tras las huellas de los jaboneros permite admirar estas residencias, cuya grandeza está subrayada por una rica y densa vegetación, en el corazón de los jardines y parques asociados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-23 par Provence Tourisme