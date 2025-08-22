Boucle 03 Les Bretonnières Marcilly-en-Villette Loiret
Boucle 03 Les Bretonnières Marcilly-en-Villette Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 03 Les Bretonnières En VTC
Boucle 03 Les Bretonnières Rue du Lavoir 45240 Marcilly-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 7300.0 Tarif :
À pied 1h50 min
En VTC/VTT* 30 min
En VAE** 20 min
À cheval: 1h30 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
English : Boucle 03 Les Bretonnières
On foot: 1h50 min
By mountain bike* 30 min
By EAB** 20 min
On horseback: 1h30 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 1h50 min
Mit dem Mountainbike* 30 Min
Mit dem Mountainbike** 20 min
Zu Pferd: 1h30 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit Elektrounterstützung (durchschnittlich 20 km/h)
Italiano :
A piedi: 1h50 min
In mountain bike* 30 min
In bicicletta** 20 min
A cavallo: 1h30 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bici a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 1h50 min
En bicicleta de montaña* 30 min
En bicicleta** 20 min
A caballo: 1h30 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicletas con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire