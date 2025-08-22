Boucle 05 Entre plaines et forêts Marcilly-en-Villette Loiret
Boucle 05 Entre plaines et forêts Rue du Lavoir 45240 Marcilly-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 360 Distance : 20200.0 Tarif :
À pied 6h
En VTC/VTT* 1h35 min
En VAE** 1h10 min
À cheval 3h20 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249635-boucle-05-entre-plaines-et-forets +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 05 Entre plaines et forêts
On foot: 6h
By mountain bike* 1h35 min
By EAB** 1h10 min
On horseback: 3h20 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 6 Std
Mit dem Mountainbike* 1 Std. 35 Min
Mit dem Mountainbike** 1 Std. 10 Min
Zu Pferd: 3h20 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt 20km/h)
Italiano :
A piedi: 6h
In mountain bike* 1h35 min
In bicicletta** 1h10 min
A cavallo: 3h20 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20 km/h)
Español :
A pie: 6h
En bicicleta de montaña* 1h35 min
En bicicleta** 1h10 min
A caballo: 3h20 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire