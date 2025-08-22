Boucle 04 La Gaulette Marcilly-en-Villette Loiret
Boucle 04 La Gaulette Marcilly-en-Villette Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 04 La Gaulette En VTC
Boucle 04 La Gaulette Rue du Lavoir 45240 Marcilly-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 280 Distance : 16200.0 Tarif :
À pied 4h40 min
En VTC VTT* 1h15 min
En VAE** 1h
À cheval 2h40 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/246446-boucle-04-la-gaulette +33 2 36 99 45 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boucle 04 La Gaulette
On foot: 4h40 min
By mountain bike* 1h15 min
By EAB** 1h
On horseback: 2h40 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 4h40 min
Mit dem Mountainbike* 1 Std. 15 Min
Mit dem VAE** 1 Std
Zu Pferd: 2h40 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt von 20km/h)
Italiano :
A piedi: 4h40 min
In mountain bike* 1h15 min
In bicicletta** 1h
A cavallo: 2h40 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 4h40 min
En bicicleta de montaña* 1h15 min
En bicicleta** 1h
A caballo: 2h40 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire