Boucle 16 Le Ciran La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Boucle 16 Le Ciran En VTC
Boucle 16 Le Ciran Rue du Général Leclerc 45240 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 420 Distance : 27700.0 Tarif :
À pied 7h
En VTC/VTT* 1h50 min
En VAE **: 1h20 min
À cheval 4h
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249643-boucle-16-le-ciran +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 16 Le Ciran
On foot: 7h00
By mountain bike: 1h50min
By EAB: 1h20 min
On horseback: 4h00
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 7 Std
Mit dem Mountainbike*: 1 Std. 50 Min
Mit dem Mountainbike **: 1h20 min
Zu Pferd: 4 Std
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (durchschnittlich 20km/h)
Italiano :
A piedi: 7 ore
In mountain bike*: 1h50 min
In bicicletta **: 1h20 min
A cavallo: 4h
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 7h
En bicicleta de montaña*: 1h50 min
En bicicleta **: 1h20 min
A caballo 4h
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire