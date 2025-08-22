Boucle Charlemagne Thionville Moselle

Boucle Charlemagne Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle Charlemagne Place de la Liberté 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 5900.0 Tarif :

Thionville la Carolingienne ! Comment vous n’avez jamais entendu ou lu ce qualificatif ?

Et pourtant, il n’y a qu’à arpenter les boulevards Charlemagne, Hildegarde, les rues Berthe au Grand Pied, Lothaire, Louis le Pieux, des Carolingiens, pour vous en convaincre. Le plus célèbre des Carolingiens, Charlemagne lui même, a séjourné de nombreuses fois à Thionville. La boucle Charlemagne est un circuit pédestre entièrement localisé en vile. Son tracé vous emmène au travers de l’histoire de Thionville.

Facile

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

Thionville the Carolingian ! How can you never have heard or read this description?

And yet, you only have to walk along the boulevards Charlemagne, Hildegarde, the streets Berthe au Grand Pied, Lothaire, Louis le Pieux, of the Carolingians, to convince yourself. The most famous of the Carolingians, Charlemagne himself, stayed many times in Thionville. The Charlemagne loop is a walking tour entirely located in the city. Its route takes you through the history of Thionville.

Deutsch :

Thionville la Carolingienne ! Wie kann es sein, dass Sie diese Bezeichnung noch nie gehört oder gelesen haben?

Und doch müssen Sie nur die Boulevards Charlemagne, Hildegarde, die Rue Berthe au Grand Pied, Rue Lothaire, Rue Louis le Pieux und die Rue des Carolingiens entlanggehen, um sich davon zu überzeugen. Der berühmteste Karolinger, Karl der Große selbst, hielt sich viele Male in Thionville auf. Die Charlemagne-Schleife ist ein Rundwanderweg, der sich ausschließlich in der Stadt befindet. Die Route führt Sie durch die Geschichte von Thionville.

Italiano :

Thionville il Carolingio! Come si fa a non aver mai sentito o letto questa descrizione?

Eppure, basta percorrere i boulevard Charlemagne, Hildegarde, le vie Berthe au Grand Pied, Lothaire, Louis le Pieux e i Carolingi per convincersene. Il più famoso dei Carolingi, Carlo Magno, soggiornò più volte a Thionville. Il Charlemagne Loop è un percorso a piedi interamente situato in città. Il suo percorso si snoda attraverso la storia di Thionville.

Español :

¡ Thionville el carolingio ! ¿Cómo es posible que nunca haya escuchado o leído esta descripción?

Sin embargo, basta con recorrer los bulevares de Carlomagno, Hildegarde, Rue Berthe au Grand Pied, Rue Lothaire, Rue Louis le Pieux, Rue des Carolingiens, para convencerse. El más famoso de los carolingios, el propio Carlomagno, se alojó en Thionville muchas veces. El Bucle de Carlomagno es un recorrido a pie situado íntegramente en la ciudad. Su recorrido le lleva a través de la historia de Thionville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain