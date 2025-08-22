Boucle cyclo 1 La boucle de Besançon Vélo de route Facile

Boucle cyclo 1 La boucle de Besançon Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit, facile à réaliser en famille, emprunte les berges le long de la boucle du Doubs qui encercle le centre historique de la cité. Au fil de votre parcours, découvrez ce qui fait la spécificité de Besançon, un patrimoine bâti d’une immense richesse au sein d’un cadre naturel d’exception. L’itinéraire est très facile en parcourant les berges, il devient difficile pour accéder aux belvédères.

Facile

https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/boucle_cyclo/1/boucle1.pdf

English :

This tour, easy to do with the whole family, follows the banks along the Doubs loop which encircles the historic center of the city. Along the way, you will discover what makes Besançon so special, a built heritage of immense richness within an exceptional natural setting. The itinerary is very easy to follow along the river banks, but it becomes difficult to reach the viewpoints.

Deutsch :

Dieser familienfreundliche Rundgang führt entlang der Ufer der Doubs-Schleife, die das historische Zentrum der Stadt umschließt. Entdecken Sie auf Ihrem Weg, was Besançon so besonders macht: ein reiches bauliches Erbe inmitten einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung. Die Route ist sehr einfach, wenn man am Ufer entlangläuft, wird aber schwierig, wenn man zu den Aussichtspunkten gelangen möchte.

Italiano :

Questo tour, facile da fare con tutta la famiglia, segue le rive dell’ansa del Doubs che circonda il centro storico della città. Lungo il percorso, scoprirete ciò che rende Besançon così speciale, un patrimonio edilizio di immensa ricchezza in un contesto naturale eccezionale. L’itinerario è molto facile lungo le rive del fiume, ma diventa più difficile per raggiungere i belvedere.

Español :

Este recorrido, fácil de realizar en familia, sigue las orillas a lo largo del meandro del Doubs, que rodea el centro histórico de la ciudad. Por el camino, descubrirá lo que hace tan especial a Besançon, un patrimonio edificado inmensamente rico en un marco natural excepcional. El itinerario es muy fácil a lo largo de las orillas del río, pero se complica al llegar a los miradores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data