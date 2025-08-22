Boucle cyclo 5 Les rives de l’ouest bisontin Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle cyclo 5 Les rives de l’ouest bisontin Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21500.0 Tarif :

Cette boucle roulante et sinueuse longe le Doubs jusqu’à Avanne-Aveney. Une balade très agréable au pied des collines verdoyantes. l’itinéraire retour emprunte la rive opposée.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/118364

English :

This rolling and winding loop goes along the Doubs river until Avanne-Aveney. A very pleasant walk at the foot of the green hills. The return route follows the opposite bank.

Deutsch :

Diese rollende und kurvenreiche Schleife führt am Doubs entlang bis nach Avanne-Aveney. Eine sehr angenehme Fahrt am Fuße der grünen Hügel. Der Rückweg führt am gegenüberliegenden Ufer entlang.

Italiano :

Questo anello ondulato e tortuoso segue il Doubs fino ad Avanne-Aveney. Una passeggiata molto piacevole ai piedi delle verdi colline. Il percorso di ritorno segue la riva opposta.

Español :

Este bucle ondulado y sinuoso sigue el Doubs hasta Avanne-Aveney. Un paseo muy agradable al pie de las verdes colinas. La ruta de vuelta sigue la orilla opuesta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data