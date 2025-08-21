Boucle cyclo 9 Du minéral au végétal (moyenne boucle) Vélo de route Difficile

Boucle cyclo 9 Du minéral au végétal (moyenne boucle) Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Parcours dans un premier temps urbain puis plus axé nature. Il relie l’est bisontin au couvert forestier par pistes cyclables, petites routes et chemins carrossables. Arrivé en forêt de Chailluz, au détour des Grandes baraques possibilité de se rendre au parc animalier où le gros gibier se laisse apercevoir.

English :

The route is initially urban and then more nature-oriented. It connects the eastern part of the city to the forest cover by bicycle paths, small roads and carriage roads. Once in the forest of Chailluz, at the bend of the Grandes baraques , it is possible to go to the animal park where the big game can be seen.

Deutsch :

Die Strecke ist zunächst städtisch und später naturorientierter. Er verbindet den Osten von Bisontin mit dem Waldgebiet über Radwege, kleine Straßen und Fahrwege. Im Wald von Chailluz, an den Grandes baraques , besteht die Möglichkeit, zum Tierpark zu gehen, wo Großwild zu sehen ist.

Italiano :

Il percorso è inizialmente urbano e poi più orientato alla natura. Collega la zona est di Bisonne con la foresta attraverso piste ciclabili, piccole strade e carreggiate. Una volta entrati nella foresta di Chailluz, presso le Grandes baraques , si può accedere al parco faunistico dove si può osservare la selvaggina di grossa taglia.

Español :

La ruta es inicialmente urbana y luego más orientada hacia la naturaleza. Une el este de Bisonne con la cubierta forestal mediante carriles bici, pequeñas carreteras y calzadas. Una vez en el bosque de Chailluz, en las Grandes baraques , se puede ir al parque de animales donde se puede ver caza mayor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data