Boucle cyclo Circuit du Doron de Bozel Moûtiers Savoie vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclo Circuit du Doron de Bozel 80 Square de la Liberté 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Attendez-vous à une forte montée au soleil en première partie de ce circuit, afin d’accéder à une route en balcon, face aux stations de Courchevel et Méribel.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Cycling loop: Circuit du Doron de Bozel

Expect a steep climb in the sunshine on the first part of this tour, to access a balcony road facing the resorts of Courchevel and Méribel.

Deutsch :

Erwarten Sie im ersten Teil dieser Tour einen steilen Anstieg in der Sonne, um auf eine Balkonstraße zu gelangen, die gegenüber den Skiorten Courchevel und Méribel liegt.

Italiano :

La prima parte di questo tour prevede una ripida salita sotto il sole, per raggiungere una strada balconata che si affaccia sulle località di Courchevel e Méribel.

Español :

En la primera parte de este recorrido, se espera una subida empinada bajo el sol, para llegar a una carretera con balcones frente a las estaciones de Courchevel y Méribel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme