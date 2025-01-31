Boucle cyclo Les Settons Alligny Moux Montsauche-les-Settons Nièvre

D193 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 41000.0

Au départ du barrage du lac des Settons, ce circuit de 41km vous emmène par les rives du lac jusqu’à Alligny-en-Morvan où vous pourrez visiter le Musée des Nourrices et des enfants de l’assistance publique.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Starting from the Lac des Settons dam, this 41km circuit takes you along the shores of the lake to Alligny-en-Morvan, where you can visit the Museum of Nourrices and Public Assistance Children.

Deutsch :

Ausgehend von der Staumauer des Lac des Settons führt Sie diese 41 km lange Strecke entlang der Seeufer bis nach Alligny-en-Morvan, wo Sie das Museum der Kinderpflegerinnen und der Kinder der öffentlichen Fürsorge besuchen können.

Italiano :

Partendo dalla diga del Lac des Settons, questo percorso di 41 km vi porterà lungo le rive del lago fino ad Alligny-en-Morvan, dove potrete visitare il Museo dei bambini e delle bambine dell’assistenza pubblica.

Español :

Partiendo de la presa del lago des Settons, esta ruta de 41 km le llevará por las orillas del lago hasta Alligny-en-Morvan, donde podrá visitar el Museo de las Niñas y los Niños del Sistema Público de Bienestar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data