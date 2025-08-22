Boucle cyclo Les Settons Gouloux Montsauche-les-Settons Nièvre

Boucle cyclo Les Settons Gouloux Vélo à assistance électrique Difficile

Boucle cyclo Les Settons Gouloux D193 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 34000.0 Tarif :

Circuit de 34km au départ du barrage du lac des Settons pour rejoindre deux autres sites emblématiques du Morvan la cascade du Saut de Gouloux et la fabrique traditionnelle de sabots Marchand.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

A 34km circuit from the Lac des Settons dam to two other emblematic Morvan sites: the Saut de Gouloux waterfall and the traditional Marchand clog factory.

Deutsch :

34 km langer Rundweg vom Staudamm des Lac des Settons zu zwei weiteren symbolträchtigen Orten im Morvan: dem Wasserfall Saut de Gouloux und der traditionellen Holzschuhfabrik Marchand.

Italiano :

Un percorso di 34 km dalla diga del Lac des Settons ad altri due luoghi emblematici del Morvan: la cascata del Saut de Gouloux e la tradizionale fabbrica di zoccoli Marchand.

Español :

Recorrido de 34 km desde la presa del Lac des Settons hasta otros dos lugares emblemáticos del Morvan: la cascada de Saut de Gouloux y la tradicional fábrica de zuecos de Marchand.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data