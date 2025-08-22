Circuit de VTT Boucle n°1 lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°1 lac des Settons En VTT assistance électrique Facile

Circuit de VTT Boucle n°1 lac des Settons Parking de l’office du tourisme 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Pour ceux qui n’aiment pas trop se mouiller, parcourir les 14 km du tour du lac est une activité tout aussi plaisante, notamment le passage sur la passerelle et le barrage.

Facile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

For those who don’t like to get too wet, the 14 km tour of the lake is an equally pleasant activity, especially the passage over the bridge and the dam.

Deutsch :

Für diejenigen, die nicht so gerne nass werden, ist der 14 km lange Rundweg um den See eine ebenso angenehme Aktivität, insbesondere der Weg über den Steg und die Staumauer.

Italiano :

Per chi non ama bagnarsi troppo, il giro del lago di 14 km è un’attività altrettanto piacevole, soprattutto il passaggio sul ponte e la diga.

Español :

Para los que no les guste mojarse demasiado, los 14 km que rodean el lago son una actividad igualmente agradable, sobre todo el paso por el puente y la presa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data