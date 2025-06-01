Boucle Cyclosportive B1 La Route des 4 Cols Gérardmer Vosges

Boucle Cyclosportive B1 La Route des 4 Cols Gérardmer Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle Cyclosportive B1 La Route des 4 Cols Adultes Vélo de route Difficile

Boucle Cyclosportive B1 La Route des 4 Cols Rue Ch. de Gaulle (Mairie) Chemin de la Rayée 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Durée : 345 Distance : 114000.0 Tarif :

Départ réel d’Archettes mais cette boucle passe par Gérardmer.

Cette boucle est profilée pour les amateurs de vélo sportif. Depuis Archettes, vous traversez la Moselle pour atteindre Arches où les jalons vous conduiront sur une route vallonnée, ombragée, jusqu’à Remiremont. Soyez vigilant à l’approche de l’échangeur de la route nationale 57, la circulation y est plus dense. La traversée de Remiremont s’effectue en longeant la voie ferrée puis le plan d’eau. Vous évoluez ensuite côté rive gauche dans la vallée de la Moselotte jusqu’à Vagney. Vous entamez ici la partie montagne, 4 cols se succèdent un parcours exigeant empruntant sur 28 kilomètres l’itinéraire du Tour de France 2014. Depuis la Mauselaine, vous retrouvez le centre de Gérardmer par la route forestière des Dix-Sept Kilomètres (*). Vous pourrez après une bonne descente récupérer en contournant le lac avant de regagner Vagney par le dernier col puis Archettes par la rive droite de la Moselle.

Variante pour les puristes qui souhaitent prendre la roue des pros du Tour de France, à la sortie de La Bresse, dans le col de Grosse Pierre, prendre à gauche le chemin de la Roche sur 3 kilomètres (7,5% de pente moyenne avec un passage à 16%).

Temps de parcours 5h45 environ

Difficile

https://bike.vosges.fr/fr/sport/details/5-la-route-des-4-cols +33 3 29 27 27 27

English :

Actual departure from Archettes, but this loop passes through Gérardmer.

This loop is designed for sporty cyclists. From Archettes, you cross the Moselle to reach Arches, where the signposts lead you along a hilly, shady road to Remiremont. Be careful approaching the junction with Route Nationale 57, where traffic is heaviest. Pass through Remiremont, skirting the railroad line and then the lake. You then follow the left bank into the Moselotte valley as far as Vagney. This is where the mountain section begins, with 4 passes in quick succession: a demanding 28-kilometer route that follows the route of the 2014 Tour de France. From La Mauselaine, you return to the center of Gérardmer via the Dix-Sept Kilomètres forest road (*). After a good descent, you can recuperate by skirting the lake before returning to Vagney via the last pass and then Archettes via the right bank of the Moselle.

Variant: for purists wishing to follow in the footsteps of the Tour de France pros, on leaving La Bresse on the Col de Grosse Pierre, turn left onto the Chemin de la Roche for 3 kilometers (7.5% average gradient, with one section at 16%).

Time: approx. 5h45

Deutsch :

Der eigentliche Start ist in Archettes, aber diese Schleife führt durch Gérardmer.

Diese Schleife ist für Liebhaber des sportlichen Radfahrens profiliert. Von Archettes aus überqueren Sie die Mosel und erreichen Arches, wo die Wegweiser Sie auf einer hügeligen, schattigen Straße bis nach Remiremont führen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich der Kreuzung mit der Nationalstraße 57 nähern, da der Verkehr hier dichter ist. Die Durchquerung von Remiremont erfolgt entlang der Eisenbahnlinie und dann entlang der Wasserfläche. Anschließend fahren Sie auf der linken Uferseite durch das Moselotte-Tal bis Vagney. Hier beginnt der bergige Teil, 4 Pässe folgen aufeinander: eine anspruchsvolle Strecke, die auf 28 Kilometern der Route der Tour de France 2014 folgt. Von La Mauselaine aus erreichen Sie das Zentrum von Gérardmer über die Waldstraße « Route forestière des Dix-Sept Kilomètres » (*). Nach einer guten Abfahrt können Sie sich erholen, indem Sie den See umrunden, bevor Sie über den letzten Pass nach Vagney und dann über das rechte Moselufer nach Archettes zurückkehren.

Variante: Für Puristen, die am Rad der Profis der Tour de France fahren möchten, nehmen Sie am Ortsausgang von La Bresse im Col de Grosse Pierre links den Chemin de la Roche über 3 Kilometer (7,5 % durchschnittliche Steigung mit einer Passage von 16 %).

Aufzuwendende Zeit: ca. 5 Stunden 45 Minuten

Italiano :

La partenza vera e propria è ad Archettes, ma l’anello passa per Gérardmer.

Questo anello è pensato per i ciclisti sportivi. Da Archettes si attraversa la Mosella per arrivare ad Arches, dove la segnaletica ci conduce lungo una strada collinare e ombreggiata fino a Remiremont. Fate attenzione all’incrocio con la Route Nationale 57, dove il traffico è più intenso. Si attraversa Remiremont, costeggiando la linea ferroviaria e poi il lago. Si costeggia la riva sinistra della Moselotte fino a Vagney. Qui inizia il tratto di montagna, con 4 passi in rapida successione: un percorso impegnativo che ricalca il tracciato del Tour de France 2014 per 28 chilometri. Da La Mauselaine si ritorna al centro di Gérardmer attraverso la strada forestale Dix-Sept Kilomètres (*). Dopo una bella discesa, si può recuperare costeggiando il lago prima di tornare a Vagney attraverso l’ultimo passo e poi ad Archettes attraverso la riva destra della Mosella.

Variante: per i puristi che vogliono seguire le orme dei professionisti del Tour de France, all’uscita da La Bresse, sul Col de Grosse Pierre, si gira a sinistra sul Chemin de la Roche per 3 km (pendenza media del 7,5% con un tratto al 16%).

Tempo: circa 5 ore e 45 minuti

Español :

La salida real está en Archettes, pero este bucle pasa por Gérardmer.

Este bucle está pensado para ciclistas deportistas. Desde Archettes, cruzará el Mosela para llegar a Arches, donde la señalización le conducirá por una carretera ondulada y sombreada hasta Remiremont. Tenga cuidado al acercarse al cruce con la Route Nationale 57, donde el tráfico es más denso. Atraviese Remiremont, bordee la vía férrea y luego el lago. A continuación, recorra la orilla izquierda del valle del Moselotte hasta Vagney. Aquí comienza el tramo de montaña, con 4 puertos en rápida sucesión: un recorrido exigente que sigue la ruta del Tour de Francia 2014 durante 28 kilómetros. Desde La Mauselaine, se regresa al centro de Gérardmer por la carretera forestal Dix-Sept Kilomètres (*). Tras un buen descenso, podrá recuperarse bordeando el lago antes de regresar a Vagney por el último puerto y después a Archettes por la orilla derecha del Mosela.

Variante: para los puristas que quieran seguir los pasos de los profesionales del Tour de Francia, a la salida de La Bresse, en el Col de Grosse Pierre, girar a la izquierda por el Chemin de la Roche durante 3 kilómetros (7,5% de pendiente media con un tramo al 16%).

Tiempo: 5h 45min aprox

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’information touristique Lorrain