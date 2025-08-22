Boucle de la Chartreuse de la Verne Collobrières Var

Boucle de la Chartreuse de la Verne

Boucle de la Chartreuse de la Verne Départ Arrivée parking de la Chartreuse de la Verne 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Circuit de randonnée situé en forêt domaniale composée d’essences typiques des Maures le châtaignier, le chêne liège, le chêne vert et le pin maritime. Entre la retenue de la Verne et l’édifice de la Chartreuse de la Verne.

http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html +33 112

English : Loop of the Chartreuse de la Verne

Hiking trail located in a state-owned forest composed of typical Maures species: chestnut, cork oak, holm oak and maritime pine. Between the Verne reservoir and the Chartreuse de la Verne building.

Deutsch : Rundweg um das Kartäuserkloster La Verne

Wanderweg im Staatswald mit typischen Baumarten der Mauren: Kastanie, Korkeiche, Steineiche und Seekiefer. Zwischen dem Stausee von La Verne und dem Gebäude des Kartäuserklosters La Verne.

Italiano :

Sentiero escursionistico situato in una foresta demaniale composta da specie tipiche del Maures: castagno, quercia da sughero, leccio e pino marittimo. Tra il bacino di Verne e l’edificio della Chartreuse de la Verne.

Español : Boucle de la Chartreuse de la Verne

Ruta de senderismo situada en un bosque de propiedad estatal compuesto por especies típicas de Maures: castaño, alcornoque, encina y pino marítimo. Entre el embalse de Verne y el edificio de la Chartreuse de la Verne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme