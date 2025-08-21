Boucle de lantefontaine Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Boucle de lantefontaine Adultes A pieds Facile

Boucle de lantefontaine Plan d’eau de la Sangsue 54150 Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10200.0 Tarif :

Envie de balades à pieds, à vélo ou à cheval au cœur du territoire ? Les sentiers balisés sont adaptés pour petits et grands.

Circuit au départ de Briey.

Facile

http://www.olc54.fr/ +33 9 77 77 32 33

English :

Do you feel like going for a walk, a bike ride or a horse ride in the heart of the area? The marked trails are suitable for young and old.

Circuit starting from Briey.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf Spaziergänge, Radtouren oder Ausritte im Herzen des Gebiets? Die markierten Wanderwege sind für Groß und Klein geeignet.

Rundweg ab Briey.

Italiano :

Volete fare una passeggiata a piedi, in bicicletta o a cavallo nel cuore della zona? I sentieri segnalati sono adatti a grandi e piccini.

I tour partono da Briey.

Español :

¿Le gustaría dar un paseo a pie, en bicicleta o a caballo por el corazón de la zona? Los senderos señalizados son adecuados para jóvenes y mayores.

Las excursiones salen de Briey.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain