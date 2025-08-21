Boucle de lantefontaine Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Boucle de lantefontaine Adultes A pieds Facile
Boucle de lantefontaine Plan d’eau de la Sangsue 54150 Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 10200.0 Tarif :
Envie de balades à pieds, à vélo ou à cheval au cœur du territoire ? Les sentiers balisés sont adaptés pour petits et grands.
Circuit au départ de Briey.
http://www.olc54.fr/ +33 9 77 77 32 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you feel like going for a walk, a bike ride or a horse ride in the heart of the area? The marked trails are suitable for young and old.
Circuit starting from Briey.
Deutsch :
Haben Sie Lust auf Spaziergänge, Radtouren oder Ausritte im Herzen des Gebiets? Die markierten Wanderwege sind für Groß und Klein geeignet.
Rundweg ab Briey.
Italiano :
Volete fare una passeggiata a piedi, in bicicletta o a cavallo nel cuore della zona? I sentieri segnalati sono adatti a grandi e piccini.
I tour partono da Briey.
Español :
¿Le gustaría dar un paseo a pie, en bicicleta o a caballo por el corazón de la zona? Los senderos señalizados son adecuados para jóvenes y mayores.
Las excursiones salen de Briey.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain