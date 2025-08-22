Circuit le ruisseau de la vallée Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Circuit le ruisseau de la vallée Adultes A pieds Difficile

Circuit le ruisseau de la vallée 1 place de nierderaussen 54150 Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Circuit balisé par la Fédération Française de Randonnée 54.

Le ruisseau de la vallée est le principal affluent du Woigot.

Points d’intérêt cascade des truites, le trou aux fées, le pont Joson, l’ancien dépôt de munitions de Mance, le moulin de Dolhain

+33 9 77 77 32 33

English :

Route marked by the Fédération Française de Randonnée 54.

The ruisseau de la vallée is the main tributary of the Woigot.

Points of interest: cascade des truites, trou aux fées, Joson bridge, former Mance munitions depot, Dolhain mill

Deutsch :

Von der Fédération Française de Randonnée 54 markierter Rundweg.

Der Bach des Tals ist der wichtigste Nebenfluss des Woigot.

Sehenswürdigkeiten: Cascade des truites, le trou aux fées, le pont Joson, das ehemalige Munitionsdepot von Mance, die Mühle von Dolhain

Italiano :

Percorso segnalato dalla Fédération Française de Randonnée 54.

Il Ruisseau de la Vallée è il principale affluente del Woigot.

Punti di interesse: la cascata delle trote, il trou aux fées, il ponte Joson, l’ex deposito di munizioni di Mance, il mulino Dolhain, ecc

Español :

Ruta señalizada por la Fédération Française de Randonnée 54.

El Ruisseau de la Vallée es el principal afluente del Woigot.

Puntos de interés: la cascada de las truchas, el trou aux fées, el puente Joson, el antiguo depósito de municiones de Mance, el molino de Dolhain, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Système d’information touristique Lorrain