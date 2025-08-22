Boucle des lacets de Montvernier en VAE Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Boucle des lacets de Montvernier en VAE Saint-Jean-de-Maurienne Savoie vendredi 1 mai 2026.
Boucle des lacets de Montvernier en VAE
Boucle des lacets de Montvernier en VAE Ancien Evêché 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Les 18 petits lacets, accrochés à la montagne, constituent une route des plus spectaculaires de Savoie et un véritable défi de plaisir pour les cyclistes. Joli panorama au sommet.
+33 4 79 83 51 51
English : Loop of the Montvernier laces in VAE
The 18 small laces, clinging to the mountain, constitute one of the most spectacular roads in Savoie and a real challenge for cyclists. Nice panorama at the top.
Deutsch : Montvernier Lacets Loop mit dem EVA
Die 18 kleinen Serpentinen, die sich an den Berg klammern, bilden eine der spektakulärsten Straßen in Savoyen und eine echte Herausforderung für Radfahrer, die Spaß macht. Schönes Panorama auf dem Gipfel.
Italiano :
I 18 piccoli tornanti, aggrappati alla montagna, sono uno dei percorsi più spettacolari della Savoia e una vera sfida per i ciclisti. Bellissimo panorama in cima.
Español : Lazo de los cordones Montvernier en VAE
Las 18 pequeñas curvas, aferradas a la montaña, son una de las rutas más espectaculares de Saboya y un verdadero desafío para los ciclistas. Hermoso panorama en la cima.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme