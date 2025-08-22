Boucle moto Du pays d’Issoire au plateau du Cézallier

Boucle moto Du pays d’Issoire au plateau du Cézallier 9 place Saint-Paul -Devant l’Office de Tourisme 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Amoureux de vieilles pierres, de villages de caractère, de châteaux chargés d’histoire mais aussi de produits de terroir proposés par des artisans passionnés, venez déguster et craquer pour le Cézallier…

English :

Lovers of old stones, villages of character, castles full of history but also of local products offered by passionate craftsmen, come and taste and fall in love with the Cézallier..

Deutsch :

Liebhaber von alten Steinen, charaktervollen Dörfern, geschichtsträchtigen Schlössern, aber auch von regionalen Produkten, die von leidenschaftlichen Handwerkern angeboten werden, kommen Sie in den Cézallier, um zu probieren und zu schwärmen..

Italiano :

Amanti delle vecchie pietre, dei villaggi di carattere, dei castelli ricchi di storia ma anche dei prodotti locali offerti da artigiani appassionati, venite a gustare e a innamorarvi del Cézallier?

Español :

Amantes de las piedras antiguas, de los pueblos con carácter, de los castillos llenos de historia pero también de los productos locales ofrecidos por artesanos apasionados, vengan a degustar y a enamorarse del Cézallier?

