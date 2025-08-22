Boucle pédestre de Pormenaz Servoz Haute-Savoie

Boucle pédestre de Pormenaz

Boucle pédestre de Pormenaz Parking des Frênes, Chemin rural des Frênes 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Magnifique randonnée sur le massif de Pormenaz, permettant de découvrir toute sa richesse naturelle et paysagère. Sur les hauteurs de Servoz, non loin de Chamonix, rejoignez le site du lac de Pormenaz au fil de cet itinéraire destiné aux bons marcheurs.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Pormenaz walking loop

A magnificent hike on the Pormenaz massif, allowing you to discover all its natural and scenic riches. From the heights of Servoz, not far from Chamonix, reach the Lac de Pormenaz site along this itinerary designed for good walkers.

Deutsch :

Wunderschöne Wanderung auf dem Massiv von Pormenaz, bei der Sie den natürlichen und landschaftlichen Reichtum des Massivs entdecken können. Auf den Höhen von Servoz, nicht weit von Chamonix entfernt, erreichen Sie auf dieser für gute Wanderer geeigneten Route den Ort des Sees von Pormenaz.

Italiano :

Una magnifica escursione sul massiccio del Pormenaz, che permette di scoprire tutte le sue ricchezze naturali e paesaggistiche. Sulle alture di Servoz, non lontano da Chamonix, raggiungete il sito del lago Pormenaz lungo questo itinerario pensato per i buoni camminatori.

Español :

Una magnífica excursión por el macizo de Pormenaz, que permite descubrir toda su riqueza natural y paisajística. En las alturas de Servoz, no lejos de Chamonix, llegue al lugar del lago de Pormenaz a lo largo de este itinerario diseñado para los buenos caminantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme