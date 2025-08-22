Itinéraire VTT AE N Servoz par ses hameaux Servoz Haute-Savoie
Itinéraire VTT AE N Servoz par ses hameaux Servoz Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire VTT AE N Servoz par ses hameaux
Itinéraire VTT AE N Servoz par ses hameaux Départ Maison de l’Alpage 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Boucle sportive, montées raides et descentes techniques au programme, sur les
hauteurs de Servoz. Cet itinéraire traverse de jolis hameaux du village.
http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68
English : E-bike trail N Servoz by its hamlets
Sporty loop, steep climbs and technical descents on the program, on the
heights of Servoz. This itinerary crosses some pretty hamlets of the village.
Deutsch :
Sportliche Runde, steile Anstiege und technische Abfahrten stehen auf dem Programm, auf den
auf den Höhen von Servoz. Diese Route führt durch hübsche Weiler des Dorfes.
Italiano :
Un anello sportivo, salite ripide e discese tecniche in programma, sul
altezze di Servoz. L’itinerario attraversa le graziose frazioni del paese.
Español :
Un bucle deportivo, subidas empinadas y descensos técnicos en el programa, en el
alturas de Servoz. Este itinerario pasa por las bonitas aldeas del pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme