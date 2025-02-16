Itinéraire raquettes du Lac Vert Servoz Haute-Savoie

La promenade classique des Chirves (habitants de Servoz). Plus l’on monte, et plus la vue sur le massif du Mont-Blanc s’élargit… qui peut se prolonger vers la petite station de Plaine-Joux, ou vers les chalets d’alpage des Ayères, sous la paroi des Fiz.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Lac Vert

The classic walk of « Chirves » (Servoz inhabitants). More we rise, more the view on the Mont-Blanc massif widens… you can reach Plaine-Joux resort, or towards the high mountain pasture chalets of Ayères, under the wall of Fiz.

Deutsch : Strecke « Grüner See »

Der klassische Spaziergang « Les Chirves » (die Einwohner von Servoz). Je höher man steigt, desto besser sieht man den Mont-Blanc… und schließlich auch die kleine Bergbahn-Station Plaine-Joux oder auch die Alpenhütten von Ayères, unterhalb der Fiz-Felswand.

Italiano :

La classica passeggiata dei « Chirves » (gli abitanti di Servoz). Più si sale, e più la vista sul massiccio del Monte Bianco si allarga… fino a prolungarsi verso la piccola stazione di Plaine-Joux, o verso gli chalet d’alpeggio degli Ayères, sotto la parete dei Fiz.

Español : Pista del Lago Verde

El paseo clásico Les Chirves (Les Servoziens). Cuanto más se sube, más se amplía la vista panorámica sobre el Mont-Blanc… que pude prolongarse hacia la pequeña estación de Plaine-Jouz, o hacia los chalets de Ayères, bajo el muro Les Fiz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme