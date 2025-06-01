Itinéraire VTT U Liaison Servoz Passy Servoz Haute-Savoie
Itinéraire VTT U Liaison Servoz Passy
Itinéraire VTT U Liaison Servoz Passy Départ Gare SNCF de Servoz 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire de liaison entre Servoz et le territoire de Passy au départ de la Gare SNCF de Servoz.
http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68
English : MTB trail U From Servoz to Passy
Route linking Servoz and the Passy area, starting from Servoz SNCF station.
Deutsch :
Verbindungsroute zwischen Servoz und dem Gebiet von Passy ab dem SNCF-Bahnhof von Servoz.
Italiano :
Percorso che collega Servoz e Passy dalla stazione SNCF di Servoz.
Español :
Ruta que une Servoz y Passy desde la estación SNCF de Servoz.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme