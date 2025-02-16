Itinéraire raquettes des berges de l’Arve Servoz Haute-Savoie

La nature en plein coeur du village. Cet itinéraire facile nous entraîne dans la forêt le long des berges de l’Arve. A la sortie du bois, la vue se dégage sur les falaises imposantes de la chaîne des Fiz.

http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68

English : Snowshoeing route along the banks of the Arve river

The nature in the heart of the village. This easy track goes through the forest along the Arve river’s banks. At the exit of the wood, the view gets free on the impressive cliffs of the chain of Les Fiz.

Deutsch : Schneeschuh-Wandern an den Ufern der Arve

Die Natur mitten im Dorf. Diese leichte Strecke führt durch den Wald und an den Ufern der Arve entlang. Sobald man den Wald wieder verlässt, hat man einen freien Blick auf die imposanten Felsen der Fiz-Kette.

Italiano :

La natura nel cuore del paesino. Questo itinerario facile ci porta nel bosco, lungo gli argini dell’Arve. All’uscita del bosco, la vista si apre sulle imponenti falesie della catena dei Fiz.

Español : Pista de raquetas a las orillas del Arve

La naturaleza en pleno centro del pueblo. Este itinerario fácil nos adentra en el bosque a lo largo de las orillas del Arve. A la salida del bosque, la vista se abre hacia los imponentes acantilados de la cadena montañosa Les Fiz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme