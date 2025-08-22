Sentier des berges de l’Arve Servoz Haute-Savoie

Sentier des berges de l’Arve

Sentier des berges de l’Arve 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire ombragé en forêt sur terrain plat à proximité de la rivière l’Arve.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Along the Arve river

Walk shaded in the forest near the river.

Deutsch : Wanderweg an den Ufern der Arve

Schattiger, flacher Weg, kleine Steigung zum Weiler.

Italiano :

Itinerario ombreggiato su terreno pianeggiante e salita verso la borgata.

Español : Sendero de las orillas del Arve

Itinerario a la sobra, en terreno plano y subida a la aldea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme