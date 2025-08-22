Sentier des berges de l’Arve Servoz Haute-Savoie
Sentier des berges de l’Arve
Sentier des berges de l’Arve 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire ombragé en forêt sur terrain plat à proximité de la rivière l’Arve.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Along the Arve river
Walk shaded in the forest near the river.
Deutsch : Wanderweg an den Ufern der Arve
Schattiger, flacher Weg, kleine Steigung zum Weiler.
Italiano :
Itinerario ombreggiato su terreno pianeggiante e salita verso la borgata.
Español : Sendero de las orillas del Arve
Itinerario a la sobra, en terreno plano y subida a la aldea.
