Boucle Saint-Honoré-les-Bains La Queudre Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Boucle Saint-Honoré-les-Bains La Queudre Saint-Honoré-les-Bains Nièvre vendredi 1 août 2025.
Boucle Saint-Honoré-les-Bains La Queudre Vélo à assistance électrique Facile
Boucle Saint-Honoré-les-Bains La Queudre Piscine 58360 Saint-Honoré-les-Bains Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Circuit vélo aux environs de Saint-Honoré-les-Bains. découvrez les vitraux de l’église de Préporché, faites une pause et découvrez le point de vue sur Saint-Honoré-les-Bains à partir de Mont.
https://www.cyclodechaine.com/balades-saint-honore-les-bains/ +33 3 86 30 43 10
English :
Cycle around Saint-Honoré-les-Bains. Discover the stained glass windows of the Préporché church, take a break and enjoy the view of Saint-Honoré-les-Bains from Mont.
Deutsch :
Fahrradtour in der Umgebung von Saint-Honoré-les-Bains. Entdecken Sie die Kirchenfenster in der Kirche von Préporché, machen Sie eine Pause und entdecken Sie den Aussichtspunkt auf Saint-Honoré-les-Bains von Mont aus.
Italiano :
Pedalate per Saint-Honoré-les-Bains, scoprite le vetrate della chiesa di Préporché, fate una pausa e ammirate il panorama di Saint-Honoré-les-Bains dal Monte.
Español :
Recorra Saint-Honoré-les-Bains en bicicleta. Descubra las vidrieras de la iglesia de Préporché, haga una pausa y admire las vistas de Saint-Honoré-les-Bains desde el Mont.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data