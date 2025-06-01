Boucle Saint-Honoré-les-Bains La Queudre Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Circuit vélo aux environs de Saint-Honoré-les-Bains. découvrez les vitraux de l’église de Préporché, faites une pause et découvrez le point de vue sur Saint-Honoré-les-Bains à partir de Mont.

https://www.cyclodechaine.com/balades-saint-honore-les-bains/ +33 3 86 30 43 10

English :

Cycle around Saint-Honoré-les-Bains. Discover the stained glass windows of the Préporché church, take a break and enjoy the view of Saint-Honoré-les-Bains from Mont.

Deutsch :

Fahrradtour in der Umgebung von Saint-Honoré-les-Bains. Entdecken Sie die Kirchenfenster in der Kirche von Préporché, machen Sie eine Pause und entdecken Sie den Aussichtspunkt auf Saint-Honoré-les-Bains von Mont aus.

Italiano :

Pedalate per Saint-Honoré-les-Bains, scoprite le vetrate della chiesa di Préporché, fate una pausa e ammirate il panorama di Saint-Honoré-les-Bains dal Monte.

Español :

Recorra Saint-Honoré-les-Bains en bicicleta. Descubra las vidrieras de la iglesia de Préporché, haga una pausa y admire las vistas de Saint-Honoré-les-Bains desde el Mont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data